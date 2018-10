VIDEO. Zo muzikaal gaat het eraan toe bij Miss België Jolien Boeckx TDS

29 oktober 2018

Van klassieke piano en gitaar tot zelfs rap: er zit muziek in de lichting dames die dit jaar meedingen naar het kroontje van Miss België. Maar liefst 9 van de dertig finalisten is muzikaal geschoold en da's een absoluut record in de 90-jarige geschiedenis van ons lands mooiste. "Maar vooral een extra troef in de strijd", klinkt het.

ALINE ELSERMANS (25), GITARIST

“Gitaar moést mee op deze reis”

Niet zo simpel om een gitaar met het vliegtuig te vervoeren naar Antalya, maar “geen denken aan dat ik ze thuislaat”, aldus Aline. “Ik heb notenleer gevolgd op de lagere school en acht jaar piano gespeeld. Maar in het derde middelbaar ben ik gestopt omdat het te zwaar werd om te combineren met school. Nu speel ik terug en ik heb de smaak volledig te pakken. Ik zing ook als ik speel. Daarom moest mijn gitaar per se mee op deze reis”, vertelt ze. “Best grappig dat iedereen van de missen mij nu heeft horen zingen en gitaar spelen, want mijn ex-vriendjes en vrienden op school mochten mij nooit horen. Ik zonder mij altijd af op mijn kamer omdat gitaar spelen een momentje me-time is - zalig”, aldus nog Aline.

LAURA OLIVEIRA GRANJA (24), PIANIST

“Als kind op oma’s schoot achter de piano”

Laura en haar piano? Da’s zoals een Miss België en haar kroontje: onlosmakelijk verbonden. “Twee uur spelen en ik zit volledig in mijn eigen wereldje. Dan vergeet ik even alles rond mij”, vertelt ze. Laura was zeven jaar toen ze bij haar oma op schoot kroop achter de piano. “Zij is klassiek geschoold pianiste, en ik vond dat zo fascinerend dat ik altijd mee met haar achter de piano wilde zitten. Zo ben ik er ook beginnen op te tokkelen. Ik had de smaak meteen te pakken en heb mij ingeschreven aan de muziekschool.” De oma van Laura vond haar kleindochter zo’n talent dat ze haar de bewuste piano schonk. “Het mooiste geschenk ooit”, aldus Laura. “Vroeger speelde ik vooral klassieke stukken van Bach, Beethoven en Mozart. Nu speel ik er eigenlijk alles op, zelfs popsongs. Geef mij een partituur en ik ben vertrokken. Ik kan het zelfs blind. Ik zou over een paar jaar graag privéles geven. Nu maak ik soms pianobeats voor mijn vriend, hij is producer.”

JULIE BOONE (23), RAPPER

“Ik kan niet zingen, dus rap ik maar”

Ze kan het goed uitleggen, maar als ze rapt, vloeien de woorden nóg vlotter uit haar mond. Van Manneke Pis tot Frank Deboosere: Julie rapt over alles waar ons land bekend om staat. “Ik laat mijn creativiteit de vrije loop”, lacht ze. “Als ik rap, kan ik mijn gedachten verzetten. Een toffe uitlaatklep en leuk in het weekend.” Hoe ze aan een rapsong begint? “Ik zoek eerst een onderwerp - België, bijvoorbeeld - en bepaal dan kernwoorden, vervolgens begin ik op die woorden te rijmen. Ik kan niet zingen of dansen zoals de andere meisjes, daarom probeer ik het op een andere manier. Misschien niet iets wat je van een Miss zou verwachten. Maar ik vind rappen gewoon tof. (lacht)” En dat doet ze trouwens al bijna tien jaar. “In het middelbaar is dat al lachend begonnen met een vriendin. En kijk nu.”

SHANA VANFRAECHEM (19), ZANGERES

“Internationale zangwedstrijd gewonnen”

Dat Shana een militaire opleiding van vijf maanden achter de rug heeft, wisten we al. Nu blijkt dat ze ook een straffe stem heeft. Shana zingt al sinds haar 11de, en ze volgde zanglessen van haar 14de tot haar 17de. “Mijn zangjuf vond me zo goed dat ze mij vroeg om voor ons land deel te nemen aan de Turkse Olympiade, een grote zangwedstrijd met vooraf selecties over de hele wereld. Ik mocht uiteindelijk naar Turkije en won”, vertelt ze. “Ik heb die medaille nog steeds, daar ben ik best trots op.” Ondertussen geeft ze bijna wekelijks optredens. “Op trouwfeesten, evenementen... Meestal zing ik wat het publiek wil horen, maar als ik zelf mag kiezen, is het jazz.”