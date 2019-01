VIDEO. Zitting duurt amper zes minuten: oscarwinnaar Kevin Spacey moet uit buurt slachtoffer blijven DVDA

07 januari 2019

18u03

De Amerikaanse acteur Kevin Spacey (59) die vandaag in Nantucket, een eiland voor de kust van Massachusetts, terechtstond voor seksueel misbruik, moet uit de buurt blijven van een voormalig slachtoffer van hem. Het gaat om een jongeman die 18 jaar was op het ogenblik van de feiten en als bediende in een restaurant werkte in Nantucket toen Spacey zich aan hem vergreep zo'n 2,5 jaar geleden. De acteur mag van rechter Thomas Barrett "geen direct of indirect contact" hebben met de man. De rechter liet de beklaagde onder die voorwaarde vrij na een korte zitting.

Spacey had via zijn advocaten gevraagd om weg te mogen blijven van de zitting met als reden dat zijn aanwezigheid “de negatieve publiciteit rond zijn persoon nog zou vergroten”, maar de rechter ging daar niet op in. Spacey, gekleed in een donker pak met hemd en das, knikte zwijgend terwijl zijn advocaten instemden met de uitspraak. De zitting duurde amper zes minuten. De korte zitting werd live uitgezonden op de Amerikaanse televisie.

Er is een nieuwe zitting gepland op 4 maart. Daarop moet Spacey niet persoonlijk aanwezig zijn, maar hij moet wel telefonisch bereikbaar blijven voor het geval er vragen rijzen die hij moet beantwoorden. Een grote groep reporters stond de acteur buiten het gerechtsgebouw op te wachten, maar Spacey verliet het gebouw zonder het woord tot hen te richten.

Spacey wordt “onzedelijke agressie” en “fysieke verwondingen” ten laste gelegd. In juli 2016 heeft hij een toen 18 jaar oude jongeman dronken gevoerd en dan onzedelijk betast. Sinds de herfst van 2017 zijn er al meer dan 30 aanklachten tegen Spacey binnengekomen bij het gerecht die allemaal over seksuele agressie gaan. Als gevolg van de klachten verbrak de streamingdienst Netflix het contract met Spacey voor de succes-serie “House of Cards” waarin Spacey de rol van de meedogenloze Amerikaanse president Frank Underwood speelde.

Spacey verdedigde zich enkele weken geleden in een bizarre video op YouTube waarin hij de rol leek aan te nemen van Frank Underwood. “Ik ga zeker niet de prijs betalen voor dingen die ik niet gedaan heb”, zei hij in die video. “Jij zou het ergste toch niet geloven als er geen bewijs voor was, nietwaar? “ vroeg hij de kijker retorisch. “Jij zou geen oordeel vellen zonder de feiten te kennen. Toch?”