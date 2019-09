VIDEO. Ze noemt hem ‘de grootste fout’ uit haar leven, maar Pommeline kan weer door één deur met Fabrizio SH

12u59 0 Showbizz Hoewel ze intussen al sinds mei als vrijgezel door het leven gaat, kan Pommeline (25) het blijkbaar opnieuw goed vinden met Fabrizio. De twee werken nog steeds samen in zijn tattooshop en op Instagram laat Pommeline zien dat ze eindelijk weer samen kunnen lachen.

In Dag allemaal vertelt Pommeline over haar veelbesproken breuk met de 26-jarige Fabrizio, met wie ze nog altijd samenwerkt. “We doen dat zo professioneel mogelijk, al is het niet altijd even makkelijk geweest”, klinkt het. “Vrienden zou ik ons niet meer noemen, maar we proberen wel nog normaal met elkaar om te gaan.”

Definitieve breuk

Pommeline benadrukt wel dat de breuk tussen hen onherstelbaar is. “We hebben een mooie en intense relatie beleefd, ik hield zielsveel van hem, maar het is beter zo. We weten beiden dat het nooit meer gaat werken tussen ons. Ik ben na een lange tijd eindelijk weer mezelf en het gaat prima met me”, zegt Pommeline.

“Ik ben niet perfect!”

Naast haar video deelde Pommeline trouwens nog een moedige foto, waarop te zien is dat ze met ‘sinaasappelhuid’ te maken krijgt. Ze wil haar volgers een hart onder de riem steken met de foto, en benadrukken dat ook zij maar een ‘gewone’ vrouw is. “Even om duidelijk te maken dat perfectie niet bestaat”, schreef ze bij de foto van haar been. “Ik eet gezond en sport veel, maar heb net als vele vrouwen ook ‘last’ van sinaasappelhuid. #noshame”