VIDEO. Xavier Waterslaeghers stelt zijn 'Dagschotel' voor

Xavier Waterslaeghers stelt zijn 'Dagschotel' voor

28 augustus 2018



Iedereen kent Johny natuurlijk als Xavier Waterslaeghers in 'FC De Kampioenen', waar hij steevast in elke aflevering vraagt om z'n dagschotel. Maar nu heeft de acteur ook een eigen boek uit, waarin hij op zoek gaat naar échte dagschotels. Hij bezoekt 30 brasserieën in Vlaanderen en Brussel, laat zich telkens vergasten op een lekkere schotel en slaat aan de praat met de chef. Hij doet hierbij zowel sfeervolle tavernes aan als meer upmarket brasserieën, en krijgt zowel oertraditionele borden als trendy food voorgeschoteld. Het boek kost 25,99 euro.