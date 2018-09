VIDEO. Wim Soutaer trapt nieuwe jaar Jeugd Rode Kruis af met een feestje Redactie

02 september 2018

17u35

Bron: Rode Kruis-Vlaanderen 6

Gisteren, zaterdag, trapte Wim Soutaer het nieuwe werkjaar van Jeugd Rode Kruis af in Ring Shopping in Kortrijk. Jeugd Rode Kruis is een jeugdbeweging van en voor kinderen en jongeren, waarbij anderen helpen en zelfredzaamheid centraal staan. Wims nieuwe single ‘Verbonden’ werd er opgenomen, het is tegelijk het jaarthemalied van Jeugd Rode Kruis.