VIDEO. Willy Willy interviewt grote held Keith Richards: “Soms is eenvoudig het beste” DVDA

14 februari 2019

18u02 4

Willy Willy, gitarist van The Scabs, trok in 2010 naar Parijs om zijn grote held Keith Richards, de zanger van The Rolling Stones te interviewen. Willy was pas tien toen hij voor het eerst Satisfaction van de Stones hoorde, “die rif was een revelatie”, zegt hij daarover. “Richards is de verpersoonlijking van de rock-’n-rol voor mij.” Willy was dan ook zijn zenuwachtige zelve toen hij Keith Richards voor zijn neus had zitten, maar het werd een interessant gesprek.