VIDEO. Willy Sommers onthaald als ware rockster in Andorra en Zwitserland: “Van wie is deze bh?” MVO

07 februari 2019

18u04 0 Showbizz Willy Sommers werd uitgenodigd om 2 concerten te geven, hoog in de bergen voor 3000 Belgische studenten die momenteel verblijven in Andorra en Zwitserland. Zij onthaalden de zanger als een ware rockster.

Van wachtrijen tot aan het einde van de straat tot het luidkeels meezingen van al Willy’s hits tijdens het concert: de sfeer zat er dik in. Toen hij even handjes kwam schudden van het publiek wou hem niemand loslaten waardoor het concert enige vertraging opliep. Aan het eind van de show besloten enkele vrouwen om hun bh’s naar hem toe te gooien. Willy, een gentleman als hij is, gaf de kledingstukken na afloop terug aan hun rechtmatige eigenaars.