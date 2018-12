VIDEO. Will Tura weet gevoelige snaar Gert Verhulst te raken MVO

06 december 2018

18u53 0 Showbizz Gert Verhulst verrassen is niet gemakkelijk, maar Will Tura slaagde er afgelopen weekend dan toch in op de Story Showbizz Awards.

Gert won de carrièreprijs tijdens de Stroy Showbizz Awards. Om hem in de bloemetjes te zetten speelde Will Tura ‘Als De Muren Konden Praten’ terwijl foto’s uit Gerts oude doos op de muur werden geprojecteerd. De Studio 100-baas was zichtbaar geëmotioneerd door het optreden.