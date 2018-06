VIDEO. Wat doet Laura Tesoro op het dak van de Proximus Towers in Brussel? TDS

24 juni 2018

18u47 0

Laura Tesoro op het dak van de Proximus Towers, het was geen alledaags gezicht vandaag. Na The Beatles, U2 en Soulsister, gaf ze er deze ochtend een mini-concert om haar nieuwe single in de verf te zetten. Na een wedstrijd werden uit de 628 gegadigden 12 mensen uitgekozen om de release van de single “Mutual” van dichtbij mee te maken. De single wordt binnenkort officieel gelanceerd.