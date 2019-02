VIDEO. Vrijgezellen vinden hun match dankzij groene lichtjes op Q-masQuerade DVDA

14 februari 2019

22u10 0

Meer dan 18.000 mensen schreven zich in voor de allereerste Q-masQuerade. Vanavond werden er 300 uitverkoren matches uitgenodigd op een uniek gemaskerd bal. De aanwezigen hadden vooraf een vragenlijst ingevuld, die door de makers van ‘Blind Getrouwd’ was opgesteld. Op basis daarvan zijn de matches aan elkaar gelinkt. Elke aanwezige kreeg bij aankomst een speciaal masker, waarop een lichtje groen kleurt als een vrijgezel zijn of haar match heeft gevonden. Organisatrice Maureen Vanherberghen legt uit dat Qmusic met het gemaskerd bal vrijgezellen een stapje voor wil zijn in hun zoektocht naar de liefde. Als er ooit een Qmusic-baby van komt, wil de presentatrice gerust de meter worden.