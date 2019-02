VIDEO. Verwarring alom bij ‘Familie’-kijkers: Evy was toch dood? HL

08 februari 2019

20u35 77 Showbizz De ‘Familie’-kijkers zijn verbijsterd en begrijpen er niets van. Eind november stierf Evy tijdens een creepy scène waarin Marie (Lien Van de Kelder) haar verstikte, maar deze avond dook actrice Marianne Devriese (39) toch weer op in de VTM-serie. Hoe kan dat nu?

Hanne (Margot Hallemans) kruiste in een supermarkt een oude bekende tijdens het winkelen. Althans dat denkt ze toch. De vrouw heeft wel een andere look en haarkleur, maar lijkt erg op Evy. Vreemd, want die is dood. Hanne begrijpt dus niet wat of wie ze heeft gezien en blijft verward achter. En met haar wellicht ook alle soapliefhebbers. Want die hebben natuurlijk allemaal wél door dat er iets niet klopt, omdat Evy en het nieuwe personage door dezelfde Marianne Devriese worden vertolkt.

Vermoord

“De kijker heeft gezien hoe Evy door Marie werd vermoord, dat haar lijk werd gevonden en dat ze ondertussen ook werd gecremeerd”, zegt Marianne. “Wie Hanne dan wel in de winkel heeft gezien en of er een link bestaat met Evy, mag ik nu nog niet vertellen. Dat wordt pas de volgende afleveringen duidelijk. Ik kan enkel verklappen dat mijn terugkeer niet bij deze ene flits zal blijven. Toen Evy eind november uit de reeks verdween, wist ik al dat ik zou mogen weerkeren. Ik wilde dat toen ook van de daken schreeuwen, maar mocht dat natuurlijk niet. Ik kon het echter niet laten om toch een kleine hint op mijn Facebook te zetten: ‘Bedankt voor de mooie reacties, maar blijf zeker kijken.’ Het wordt een intrigerende verhaallijn.”

Neemt ‘Familie’ de kijkers nu niet een beetje bij de neus?

“Nee, dat gevoel heb ik niet. In interviews bij het afscheid van Evy heb ik ook niet gelogen. Ik voegde er ook aan toe dat ik al een nieuwe job had. Dat klopte eveneens. Dat ik opnieuw in ‘Familie’ zou spelen, heb ik wel verzwegen. Ik vond dat wel correct, want ik kon toch moeilijk zeggen: ‘Niet getreurd, want over dik twee maanden ben ik er weer’? Ik ben de makers heel dankbaar voor deze kans. Er lopen duizenden actrices rond, maar toch dachten ze aan mij voor deze rol. Geweldig!”