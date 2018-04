VIDEO: Veel volk voor uitvaart Frank Aendenboom DILA

06 april 2018

11u51

Bron: VTM Nieuws, eigen berichtgeving 11

Zonet is in Antwerpen de uitvaartplechtigheid voor acteur Frank Aendenboom begonnen. De ontwijde Amuz kerk was te klein om alle familie, fans en collega’s uit de tv-, film-, en theaterwereld een plaats te kunnen geven. Onder meer Luc Wyns, Herbert Flack, Carry Goossens Luc Caals, Reinhilde Decleir, Peter van den Begin, en ex-burgemeester Bob Cools wonen de plechtigheid bij.