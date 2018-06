VIDEO. Van Big Brother tot schepen in Lommel: de showbizzcarrière van Anick Berghmans TK

27 juni 2018

12u05 0 Showbizz Vanmorgen raakte bekend dat Anick Berghmans (38), de Lommelse sp.a-schepen, gisteren opgepakt werd in verband met het dossier rond de plofkraken. Voor haar werk als politica was Berghmans echter ook geen onbekende in showbizzland. Een overzicht van haar carrière.

Big Brother



Op 1 september 2002 ging de toen 22-jarige Anick het Big Brother-huis in voor het derde seizoen van de realityreeks. Ze was toen relatief onbekend, al had ze er wel al een zangcarrière opzitten bij de groep 'Hi-5'.

Uiteindelijk schopte Anick het tot in de finale en behaalde een derde plaats. Winnaar van dat jaar was Kelly Vandevenne uit Sint-Truiden. De kok mocht naar huis met 33.099 euro.

De Ketnetband

Na Big Brother verdween Anick opnieuw in de anonimiteit, tot 2007. Toen werd ze een van de vaste leden van de Ketnetband. Samen met onder meer Veronique Leysen, Charlotte Leysen en Tom Olaerts trad ze toen veelvuldig op. In 2013 stapte ze uit de band.

Kinderdisco

Na de Ketnetband was Anick werkzaam als entertainster: ze kon geboekt worden voor 'een knallende kidsdisco vol ambiance voor klein en groot'. "Met haar ervaring als zangeres bij De Ketnet Band en achtergrond als sportinstructrice/danseres staat de kinderdisco van Anick garant voor een half uur lang zing & dansplezier voor jong en oud", klinkt het op de Facebookpagina van 'Anick Berghmans Kinderdisco'.

Het ziet er ook naar uit dat ze deze job nog steeds uitoefende: er staat nog een kinderdisco met haar gepland op 'Festivhalle', een gratis festival in Halle, op zaterdag 8 september. Of die nu nog doorgaat, is niet bekend.

Politiek

In 2014 trok Anick de politiek in. In december legde ze de eed af als schepen van Evenementen, Het Jonge Kind en Dierenwelzijn. Ze was niet de enige bekende in het schepencollege: ook Jasmine Vangrieken, ex-zwemster en ex van Johan Vansummeren, is er schepen van Sport, Samenleving en Internationale Samenwerking.

Op de webpagina van het schepencollege werd Anick intussen op 'tijdelijk non-actief' gezet.

Eedaflegging Anick Berghmans in #Lommel, nieuwe schepen van Evenementen, Het jonge kind en Dierenwelzijn. pic.twitter.com/eJ8wrQgFns Stad Lommel(@ stadlommel) link