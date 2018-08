VIDEO. Tom Waes en Astrid Coppens laten zich verleiden tot een playbackdansje TK

28 augustus 2018

21u53 0 Showbizz De naam Stien Edlund zegt je misschien weinig, maar de zestienjarige meid is een grote naam op sociale media. Ze is dé Belgische ster op Musical.ly, een app waarop je playbackfilmpjes kan posten. En vanavond wist ze niemand minder dan Tom Waes en Astrid Coppens te overtuigen om een dansje te placeren.

In het Afrikamuseum in Tervuren werden vanavond de nieuwe collecties van ZEB voorgesteld. Een van de lijnen is van de hand van Astrid Coppens, maar ook influencer Stien Edlund mocht een collectie ontwerpen voor het merk. Zij is voornamelijk bekend van de app Musical.ly, waar ze meer dan 1,7 miljoen volgers heeft. Die kijken graag toe hoe ze haar dans- en playbackkunsten tentoon stelt, en zullen nu ook enkele special guests te zien krijgen: Stien kon Astrid Coppens overtuigen om met haar te dansen op 'Shape of You' van Ed Sheeran. En Tom Waes, voor het derde jaar op rij ambassadeur van ZEB, danste gezellig mee op Bruno Mars.