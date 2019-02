VIDEO. Toen het vliegtuig in het WTC-gebouw vloog. Het nieuwsmoment van Birgit Van Mol. Gunter Van Stappen Stijn Defoirdt

01 februari 2019

06u00

Bron: VTM NIEUWS 0

VTM viert vandaag haar dertigste verjaardag, en dat betekent dus ook een bijzondere dag voor de journalisten van VTM Nieuws. Nieuwsanker Birgit Van Mol blikt terug op 30 jaar nieuws en dan vergeet je natuurlijk nooit het ogenblik toen twee vliegtuigen in New York zich in de WTC-torens boorden.