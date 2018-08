VIDEO. Tinne Oltmans schittert met kerst in 'The Christmas Show' TDS

23 augustus 2018

19u06

Bron: Peter De Smedt 11

Kerstmis is het feest van de tradities, en “The Christmas Show” is hard op weg er ook één te worden. Na de succesvolle edities in 2016 en 2017 in Nederland, kunnen jong en oud op 26 december in de Lotto Arena voor het eerst in Vlaanderen genieten van het kerstspektakel. Met een sterrencast, visuele effecten en een geweldig kerstverhaal. Een eerste naam van de cast is inmiddels al bekend: Tinne Oltmans zal een van de leading ladies van de show zijn. Tickets kan je nu reserveren via www.deepbridge.be.