VIDEO. Timtation zet tattoo en mag levenslang gratis naar Kamping Kitsch Club

Peter Lanssens

23 augustus 2018

16u21

Bron: eigen berichtgeving 0 Showbizz Tim ‘Timtation’ Wauters (31) uit Aalst, de ster van Vijf-programma Temptation Island een tijdje geleden, mag ook levenslang gratis naar het ‘marginaalste festival van de wereld’ Kamping Kitsch Club in Kortrijk. Ook Timtation liet zopas het logo van Kamping Kitsch Club op zijn lijf tatoeëren door Mike Tattoo, net zoals zo’n vijftig andere festivalgangers. Het logo is op zijn rechterbeen vereeuwigd.

Wie het logo laat tatoeëren, moet niets betalen, Kamping Kitsch Club-organisator John Noseda betaalt zélf de kost van zo’n 120 euro. En je mag voor altijd gratis naar Kamping Kitsch Club. “Waarom ik het deed? Omdat ik zot ben en omdat ik voor het eerst naar het festival ga”, zegt Tim. “Om los te gaan met drank en vrouwen. Ja, ik heb er zin in. Ik ben vrijgezel, de jacht is open (lacht). Of de Temptation gekte al voorbij is? Helemaal niet. Zo was ik afgelopen dinsdag in het pretpark Efteling in Nederland, ik werd er voortdurend aangeklampt om op de foto te gaan”, aldus Timtation. Die nog tal van andere sprekende tattoos op zijn lijf heeft zoals Pornstar, Pussy Magnet en Yolo. Hij toont ze allemaal in ons filmpje.