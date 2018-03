VIDEO: 'Temptation'-Mezdi deelt roekeloos rijgedrag op Instagram SD

23 maart 2018

13u44

Bron: Instagram

Er is een verontrustend filmpje opgedoken van 'Temptation'-Mezdi achter het stuur. In een Instagram live stream vlamt de Nederlander aan een rotvaart over de snelweg en lapt hij de verkeersregels aan zijn laars. Rechts inhalen, over de pechstrook razen, de snelheidsbeperking negeren: Mezdi ziet er allemaal geen graten in. "Niet slim dit te filmen", klinkt het in de reacties.