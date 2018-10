VIDEO. ‘Temptation’-Alex en Niels gaan met elkaar op de vuist DBJ

16 oktober 2018

16u22

Bron: Eigen berichtgeving 2 Showbizz Alex Maas en Niels van der Zanden, twee voormalige deelnemers aan ‘Temptation Island’ zijn in het openbaar met elkaar op de vuist gegaan. Alex - die het bed deelde met Niels’ vriendin Rosanna - nodigde hem uit voor een gevecht in de ring, maar toen die daar niet op in ging, deelde hij klappen uit op straat.

Alex en Niels kennen elkaar van ‘Temptation Island’ en kwamen mekaar later opnieuw tegen bij ‘Temptation Island Vips’. Niels deed in 2017 met zijn vriendin Rosanna mee aan ‘Temptation Island’, maar hij was te handtastelijk met verleidster Parastoo. Als wraakactie deelde Rosanna daarom nadien de lakens met Alex. Maar ondanks het bedrog bleven Niels en Rosanna wel bij elkaar. Sterker nog, ze namen dit jaar opnieuw deel aan ‘Temptation Island Vips’. Niels maakte het daarin opnieuw te bont, dit keer met verleidster Fabiola. Alex dook ook opnieuw op als een van de vrijgezellen, maar Rosanna ging dit keer niet in op zijn avances.

Dat het tussen de twee spierbundels niet botert, is dan ook een understatement van formaat. De twee dagen mekaar regelmatig uit via sociale media, maar de laatste keer ontspoorde hun online pestgedrag in een gevecht. Dit weekend plaatste Alex een filmpje op Instagram waarop te zien is hoe hij Niels en Rosanna op straat overvalt. Alex wil namelijk de boksring in met Niels. “De grootste snotneus van Nederland Niels uitgedaagd om voor 1x te laten zien dat hij toch een beetje ballen heeft en een man is”, schrijft hij erbij. Wanneer Niels weigert dat te doen, neemt een vriend van Alex initiatief en valt Niels aan. Wat volgt zijn een paar rake klappen. Zo haalt Robin, een vriend van Alex, uit naar Niels. Niels loopt naar achter, maar Alex en Robin blijven zijn kant op komen. Om zich af te weren, gooit Niels nog een voorwerp door de lucht.

Na het hele incident reageerde Rosanna op het verhaal via Instagram Stories. Ze zegt dat ze samen met Niels op een seksbeurs was wanneer Alex hen plots overvalt. “Uit het niets gaat Alex Niels uitdagen om in de ring te staan. Niels heeft daar gewoon geen zin in, dat haantjesgedrag.” Volgens Rosanna gingen Alex en zijn vriend Robin uit het niets op haar vriend inslaan. “Wij doen ons eigen ding en elke keer komt Alex stoken. Het zijn een beetje twee zielige mannetjes.” Volgens Rosanna is het logisch dat Niels niet op de uitnodiging van Alex inging. Alex en Robin hebben namelijk allebei bokservaring en Niels niet. “Niels is geen pussy”, verdedigt Rosanna haar verloofde.