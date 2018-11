VIDEO. Suspense ten top in ‘Familie’: Marie gaat over de rooie en vermoordt Evy hl

29 november 2018

20u45 0 Showbizz Het gaat van kwaad naar erger met Marie (Lien Van de Kelder) in ‘Familie’. Deze avond ging de zwangere psychologe bij een woordenwisseling zo door het lint, dat ze Evy vermoordde. Het personage dat Marianne Devriese (38) zes jaar speelde, verdwijnt definitief uit de VTM-soap. En Marie zit met een lijk opgescheept.

Het leek nochtans een doordeweekse aflevering van ‘Familie’ te worden. Het verrassende venijn zat in de staart. Evy was op bezoek bij Marie om haar een paar vragen te stellen in verband met de steekpartij op Amélie (Erika Van Tielen). Marie is in die zaak een van de verdachten, omdat ze door Lars (Kürt Rogiers) werd gedumpt en wraak als motief zou kunnen hebben. Bovendien gaf ze eerder al toe haar eigen moeder te hebben vermoord. De vragen die Evy afvuurde, irriteerden Marie en mondden eerst uit in een woordenwisseling en vervolgens in een handgemeen. Daarbij ging Marie compleet over de rooie, want ze verstikte Evy in de zetel. De kijker bleef stomverbaasd achter.

Gruwelijk

“Het was voor mij ook serieus schrikken toen ik voor het eerst te horen kreeg dat Evy op deze gruwelijke manier de reeks zou verlaten”, zegt Marianne Devriese. “Ik weet nog dat ik dacht: ‘Oei, dan is het echt gedaan met Evy?’ Want voor alle duidelijkheid: deze drastische ingreep voelde ik zelf niet aankomen. En ik heb hier ook niet om gevraagd. Ik was ontgoocheld en weemoedig, want ik heb Evy bijna zes jaar met héél veel goesting gespeeld. Al vond ik ook wel dat haar verhaallijn de laatste maanden wat slabakte. Er mocht dus wel wat gebeuren, maar deze exit is wel héél definitief. Louise, het personage van mijn collega Sarah-Lynn Clerckx, vertrekt vrijdagavond in ‘Familie’ op wereldreis. Volgend jaar kan ze dus weer voor de deur staan. Al begrijp ik ook wel dat ze niet elk personage op wereldreis kunnen laten vertrekken.”

“De makers noemen mijn plot een typische ‘Game Of Thrones’-ingreep”, gaat Marianne verder. “In die serie sterven er onverwacht ook hoofdpersonages. De kijker blijft dan altijd vol ongeloof achter, maar het verhaal krijgt wel een enorme boost. Om het boeiend te houden gebeurt dat af en toe ook in ‘Familie’. En deze keer werd Evy geslachtofferd. Jammer maar helaas.”

Transformatie

“Gelukkig ben ik nu niet werkloos. Ik kwam heel snel de juiste persoon op het juiste moment tegen en kreeg een nieuwe rol aangeboden. Omdat ik een sportief en gespierd personage zal spelen, train ik nu al weken in de fitness. Ik zat ook al bij de kapper voor een nieuwe look. Zo’n complete transformatie vind ik wel fijn. Het einde van Evy blijf ik jammer vinden, maar zonder dat afscheid was deze deur nooit opengegaan. Ik heb er dus wel vrede mee.”