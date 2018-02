VIDEO: StuBru-stem Eva De Roo toont haar verborgen talenten TDS

Er zijn beroepen waar veel mensen van dromen. Denk maar aan model, schrijver, filmster, topvoetballer of acteur... Studio Brussel stem Eva De Roo en Ketnet wrapper Sander Gillis zorgen voor de stemmen van de hoofdrollen in Early Man; de nieuwe animatiefilm van de makers van Wallace and Gromit. Als Studio Brussel-stem Eva De Roo straks een ander pad wil gaan volgen, kan zij dus aan de slag als fulltime stemactrice. Of als beeldhouwster.