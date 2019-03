VIDEO. Slachtoffers seksueel misbruik Michael Jackson bij Oprah: “Ik besefte niet dat er iets slecht kon zijn aan Michael” Redactie

04 maart 2019

Vanavond wordt deel twee van de documentaire ‘Leaving Neverland’ uitgezonden in de Verenigde Staten. De documentaire focust op Wade Robson en James Safechuck, die allebei vertellen dat ze seksueel misbruikt zijn door de Michael Jackson. Na het tweede deel van de documentaire zendt HBO ‘Oprah Winfrey Presents: After Neverland’ uit.

Oprah Winfrey interviewt daarin de twee mannen die zeggen dat Michael Jackson ze seksueel misbruikte als kind. Tijdens het misbruik - bij Wade van z’n 7de tot 14de, bij James van z’n 9de tot 13de - zijn de jongens zich van geen kwaad bewust. Ze vertellen dat ze niet beseften dat ze misbruikt werden omdat de zanger in hun ogen niets fout kon doen.

James weigerde in 2005 te getuigen en vertelde alles aan z’n moeder, maar vroeg haar te zwijgen. Wade loog alweer dat er nooit wat aan de hand was en redde het vel van Jackson. Hij deed z’n verhaal enkele jaren geleden voor het eerst bij de psycholoog en pas sinds hij zelf een kind heeft, dringt echt tot hem door dat het niet kan wat er al die jaren is gebeurd.

De familie van Michael Jackson, die in 2009 stierf, hebben zich verzet tegen de documentaire en het besluit van HBO om het uit te zenden. Volgens hen zijn de beschuldigingen onterecht en komen ze nu naar buiten wanneer Michael zichzelf niet meer kan verdedigen.