VIDEO: Sieg en Olga trekken de wereld rond met 80-jarigen

NIEUW VTM-DUO TREKT 'DE WERELD ROND MET 80-JARIGEN'

16 mei 2018

00u00 15 Showbizz Een reis naar alle uithoeken van de wereld met acht bejaarden tussen de 78 en 85 jaar oud. Dat staat binnenkort op de agenda van Olga Leyers en Sieg De Doncker voor het nieuwe VTM-programma 'De wereld rond met 80-jarigen'. En voor dat avontuur verschuift de jongste Leyers-telg graag al haar rechtenexamens naar tweede zit. "Dit wilde ik voor geen geld missen."

Acteur en presentator Sieg is bij de jonge kijkers bekend van de Ketnet-reeks 'Helden'. Anderen zullen hem zeker nog herkennen als het jonge geweld dat 'VTM Nieuws'-journalist Faroek Ozgünes tot opgave dwong in 'Boxing Stars'. Olga is de jongste van Jan Leyers' dochters, moet nog 21 jaar worden en studeert Rechten aan de UAntwerpen. In 2016 gooide ze hoge ogen in 'De Slimste Mens ter Wereld'. Nu stapt ze samen met Sieg het vliegtuig op voor 'De wereld rond met 80-jarigen', een nieuwe realityreeks van VTM. Eind deze maand al vertrekken ze naar acht uitzonderlijke bestemmingen met acht senioren die nog bijzonder jong van geest en benen zijn. "Onze reisgenoten zijn hoogbejaarde Vlaamse vrouwen en mannen die nog volop in het leven staan en elkaar nog nooit hebben ontmoet. Zij hebben zelf nooit veel gereisd, sommigen hebben zelfs nog nooit in een vliegtuig gezeten, maar ze hebben wel altijd gedroomd van verre bestemmingen. En daar zorgen wij nu voor", legt Olga uit. De zeven krasse tachtigers en één zeventiger krijgen niet alleen twee frisse reisgidsen mee, ze krijgen ook de kans om een groot deel van de wereld in één ruk door te ontdekken. Daarbij loopt hun eigen levensverhaal als rode draad door de uitzendingen.

Vijf weken

"Deze trip is een fantastische uitdaging", zegt Olga enthousiast. "En zelf wilde ik dit avontuur voor geen geld missen. Tot nu toe heb ik veel programma's voor kinderen gemaakt. Na de heisa rond 'De Slimste Mens' ben ik bewust low profile gebleven. Er kwamen verschillende aanbiedingen, maar ik heb een jaar genomen om uit te kijken. Bij dit programma had ik echt het gevoel: dit wil ik supergraag doen. En, voor alle duidelijkheid: Sieg en ik staan niet centraal in dit verhaal. De focus ligt op onze gasten. Wij zijn lotgenoten, alleen een beetje jonger", lacht ze. "Het wordt een verrassing, maar ergens weet ik wel wat ik mag verwachten. Ik ga ieder jaar met mijn ouders op vakantie, dus ik weet wat het is om met oude mensen onderweg te zijn. (lacht) Voor deze reis zijn we vijf weken onderweg, dus ik moet wel wat schuiven met mijn examens. Die zal ik in september moeten inhalen, maar dat heb ik er voor over. Ik denk soms: van zo'n reis in het gezelschap van ervaren en interessante mensen steek je minstens even veel op als van een cursus rechten, al is het op een ander vlak. Maar mijn proffen mogen gerust zijn, ik ben en blijf keihard gemotiveerd."

Bomma en bompa missen

"Olga heeft wat examens moeten herplannen, zelf heb ik iets minder moeten ingrijpen in mijn agenda", lacht Sieg. "Alleen enkele actes de présence voor Ketnet, die ik later wel zal inhalen. Maar voor 'De wereld rond met 80-jarigen' had ik hemel en aarde bewogen in mijn agenda." Het mag duidelijk zijn, ook voor De Doncker is dit programma een flinke stap vooruit. "Ik heb eigenlijk al een ongelooflijk zot jaar achter de rug, met een deelname aan 'Steracteur Sterartiest' en een waanzinnig parcours in 'Boxing Stars'. En nu krijg ik met dit feelgoodprogramma weer een enorme kans om mezelf te bewijzen. Ja, ik smijt me telkens volledig. Dat zullen de kijkers thuis al wel gemerkt hebben. (lacht) Uiteraard kijk ik ook uit naar de samenwerking met Olga. We zouden perfect de achterkleinkinderen kunnen zijn van deze groep. Helaas heb ik nooit met mijn grootouders kunnen reizen. Die deden dat vroeger niet, en nu kan het niet meer. Ik heb al afscheid moeten nemen van mijn grootvaders en mijn oma's zijn fysiek of mentaal niet meer zo paraat. Echt jammer."

"Ik heb ook nooit de kans gehad om met mijn grootouders te reizen", vervolgt Olga. "Ze zijn er al lang niet meer. Tijdens het voortraject van 'De wereld rond met 80-jarigen' voelde ik dat gemis plots zo fel dat ik moest huilen. Ik ben heel graag bij oudere mensen. Ik voel me goed bij hen. Die onbezorgdheid, die openheid, dat lak hebben aan regeltjes - het pakt me altijd. En plots miste ik dus mijn eigen bomma en bompa..."

Dokter aan boord

"Of we geen schrik hebben om met zo'n groep oudjes op reis te gaan? We zijn goed voorbereid", zegt het kersverse duo. "Het zal allemaal iets gezapiger zijn. Er gaat een arts mee, onze gasten zijn medisch gecheckt, ze zijn goed te been. Wees gerust: we zullen ze goed pamperen. Aan avonturen en verhalen zullen we geen gebrek hebben, denk ik." "Olga en ik zijn de lijm tussen alle verschillende persoonlijkheden", besluit Sieg. "Wij hebben het geluk dat we deze reis - wat voor hen ongetwijfeld de roadtrip van hun leven zal worden - mee mogen beleven."