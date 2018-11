VIDEO. Sepideh getuigt over gemene restaurantrecensies: "Ik werd geïntimideerd in mijn eigen zaak” Redactie

28 november 2018

22u35

Bron: VRT 0 Showbizz Tegenwoordig is iedereen recensent, maar soms gaat dit wel heel ver. Er zijn klanten die een restaurant hiermee proberen te chanteren. Als ze geen gratis maaltijd of iets anders krijgen, dreigen ze met een negatieve review. Ook Sepideh Sedaghatnia van gastrobar ‘Devin by Sepi’ heeft hiermee al te maken gehad, maar bij haar ging het één keer zelfs verder: ze werd belaagd door een klant.

“Tegenwoordig maak je zoiets bijna wekelijks mee. Mensen chanteren of intimideren je in je eigen zaak. Ik heb zelfs een paar weken meegemaakt dat een persoon met zijn vinger naar mij zat te wijzen”, vertelt ze. “Drie dagen later was ik er nog altijd niet goed van. Ik wist niet wat ik moest doen. Moest ik een klacht neerleggen? Ik heb getwijfeld om naar de politie te gaan. Als iemand gedronken heeft, kan het gevaarlijk worden. Ik was aan een tafel bezig toen hij begon, en ik was geshockeerd.”