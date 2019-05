VIDEO. Schattig: kindjes zingen ‘Balance Ton Quoi’ voor Angèle TDS

27 mei 2019

17u36 0

Zangeres Angèle heeft samen met de KickCancer Foundation de tweede editie van de Run to Kick voorgesteld, een evenement dat geld inzamelt voor jonge kankerpatiëntjes. Dat vindt op 29 september om 10.00 uur plaats in Brussel. Angèle zong vanochtend samen met enkele kinderen die meewerken aan de actie, en die waren duidelijk in hun nopjes. De eerste editie van de Run to Kick haalde € 330.000 op. Met dat geld werden onderzoeksprojecten naar de genezing van kanker gefinancierd. Bijna 700 hardlopers namen toen deel.