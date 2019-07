VIDEO. Sam Bettens: “Zonder de steun van mijn vrouw was ik waarschijnlijk niet aan mijn transitie begonnen” KD

13 juli 2019

16u47 0 Showbizz In mei maakte Sam Bettens bekend dat hij transgender is en voortaan als man door het leven wil gaan. Een beslissing waar hij allerminst spijt van heeft, vertelt hij in zijn wekelijkse vlog. Maar omdat veel mensen met vragen zitten, besloot de zanger er toch dieper op in te gaan in een ‘Q&A’-vlog.

Op YouTube houdt Sam zijn volgers wekelijks op de hoogte van zijn transitie. Deze week beantwoordt hij meerdere vragen in een ‘Q&A’, wat een afkorting is voor ‘questions and answers’. De vraag die op iedereens lippen brandt, gaat over de naamsverandering. Waarom werd Sarah Sam? “Sarah is een heel vrouwelijke naam dus ik kon de naam niet behouden. Ik maakte een lijst van vele, coole namen, maar ze waren net iets té cool voor iemand die 46 jaar oud is”, lacht de artiest. Omdat Sam een naam wou die bij zijn leeftijd paste, bekeek hij een lijst van populaire namen uit zijn geboortejaar.

In de video vertelt de Belg ook dat er maar één soort vraag is die hij niet wil beantwoorden, namelijk vragen over zijn private delen en de operaties die een transgender kan ondergaan om een bepaald geslachtsdeel te verkrijgen. “Er zijn heus heel wat transgenders die daar wel openlijk over praten, maar ik hou dat liever voor mezelf.”

Ongeruste fans die vragen stelden over de toekomst van K’s Choice kregen ook een antwoord van Sam. Hij vertelt eerlijk dat hij zelf nog niet weet hoe alles met de band zal verlopen omdat niemand kan voorspellen hoe zijn ‘nieuwe’ stem zal klinken. Wat wel zeker is, is dat de band blijft bestaan. Ook Sams andere muzikale projecten blijven lopen.

In het filmpje vertelt Sam ook over de relatie met zijn vrouw. Zij steunt hem volledig en daar is de zanger heel blij om. “Moest mijn vrouw me niet gesteund hebben, dan denk ik niet dat ik aan de transitie begonnen zou zijn. Ik was niet depressief en had geen zelfmoordneigingen, dus ik zou verdergegaan zijn als een mannelijk vrouw”, klinkt het.