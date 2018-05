VIDEO - Ruzie ten huize 'Timtation': moeder Tim is het meer dan beu EDA

06 mei 2018

10u58 0 Showbizz Het zijn moeilijke tijden voor de mama van Tim 'Timtation' Wauters. Nu haar zoon in heel Vlaanderen en Nederland bekend is om zijn wisselvallig liefdesparcours, probeert ze haar zoon te behoeden voor de schijnwerpers. Maar dat leidde tot een confrontatie voor de camera.

Een cameraploeg van het Nederlandse programma ‘RTL Boulevard’ had Tim vastgeklampt tijdens een feestnacht en vroeg hem onder meer naar de waarheid achter de geruchten omtrent huiselijk geweld.

Tims moeder wilde echter niet dat Tim met de media praatte en probeerde haar zoon weg te trekken van de Nederlandse presentatrice Olcay Gulsen. Tot ergernis van Tim zelf. “Mama ssst”, bijt hij haar toe, waarop hij het interview onderbrak om haar een kleine uitbrander te geven.

Op de vraag "Waarom is je moeder zo gestresst?", moest Tim het antwoord schuldig blijven: "Ik weet het niet", klonk het.

De presentatrice zelf was achteraf nog onder de indruk: “Ze was boos op mij. Ik weet niet wat ik ermee te maken had. Ze kwam verschillende keren naar me toe. Ze riep telkens ‘Laat hem met rust, laat hem met rust!’. Terwijl Tim wel heel graag wilde.”