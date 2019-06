VIDEO. Runaway bride Emma verpest mooiste dag van Guido in ‘Familie’ HL

14 juni 2019

21u20 9 showbizz Geen mooiste dag voor Guido (Vincent Banic), maar in de plaats veel ongeloof en woede in ‘Familie’ deze avond. Emma (Bab Buelens) liet haar witte bruidsjurk aan de kapstok hangen en vertrok in het geniep naar Afrika, samen met haar minnaar Lucas (Tom Viaene) en de kindjes Mila en Milou. Bye bye Emma!

Nochtans leek Emma in het begin van de aflevering nog een trouwlustige bruid, die met haar jawoord voor een emo-momentje in het gemeentehuis zou zorgen. Maar de runaway bride liet iedereen stikken en haar toekomstige echtgenoot met een gebroken hart en droom achter.

Voor de trouwe kijkers van de VTM-serie was deze twist geen al te grote verrassing, want die hadden ook wel in het snuitje dat Emma de voorbije weken voortdurend werd heen en weer geslingerd tussen haar gevoelens voor Guido en Lucas. Maar die laatste had een mooie extra troef: hij is de biologische vader van Mila. Het meisje werd de voorbije jaren wel door Emma en Guido opgevoed, maar is niet hun natuurlijke dochter. Dat is Milou wel, die vlak na haar geboorte door een vergissing in het ziekenhuis werd verwisseld met Mila. Emma wilde geen afstand doen van Mila en daarom nam ze Lucas er ook maar bij. Haar moederhart kreeg voorrang op de passie voor haar grote liefde.

Op deze manier lijkt de kijker na bijna vijf jaar afscheid te moeten nemen van de frivole flapuit Emma. Al is dat nog niet echt helemaal definitief. Guido zal de volgende dagen eerst van een roze wolk tuimelen, maar daarna in gang schieten en er nog alles aan doen om Emma op andere gedachten te brengen. En hij zal daar ongetwijfeld heel inventief bij zijn. Wat een heerlijke aanloop naar de seizoenfinale van 28 juni!