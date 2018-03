VIDEO: ruimteschip Baba Yega landt in Vlaanderen en geeft kinderen tijd van hun leven TDS

19 maart 2018

19u25

Bron: GERONIMO 12

Grote verbazing in Knokke-Heist (Sint-Janschool), Zomergem (Sint-Martinusschool), Koekelaere (Koekelaere) & Staden (Gemeentelijk Onderwijs) vandaag. Toen de kinderen op de speelplaats toekwamen, werden ze compleet verrast. Een Baba Yega was er geland met zijn ruimteschip, terwijl de anderen het UZA-ziekenhuis in Antwerpen bezochten. De Baba’s zetten er de kinderafdeling van het ziekenhuis op stelten, namen tal van foto's, bezochten de kinderen die in bed moesten blijven liggen en keken samen met de hele kinderafdeling naar een sneak preview van hun film. Die is vanaf woensdag 28 maart in alle cinema’s te zien.