VIDEO. Raymond van het Groenewoud ontroerd door voorstelling 'Meiskes & Jongens' TDS

04 september 2018

17u31 0

Vanaf donderdag 4 oktober kan je in Theater Elckerlyc te Antwerpen gaan kijken naar Meiskes & Jongens, een stuk van Arne Sierens met daarin liedjes van Raymond van het Groenewoud verwerkt. De grootmeester kwam naar de repetities kijken en was ontroerd omdat andere mensen zijn liedjes stonden te zingen. In Meiskes & Jongens spelen onder andere Karlijn Sileghem, Koen Van Impe, Barbara de Winter en Stany Crets. Tickets via www.deepbridge.be