VIDEO. Qmusic neemt afscheid van Heidi Van Tielen TK

27 juni 2019

10u56 0 Showbizz Vanochtend presenteerde Heidi Van Tielen haar laatste ochtendshow op Qmusic met Sam De Bruyn en Wim Oosterlinck. Tijdens de uitzending werd Heidi uitvoerig bedankt door de Qmusic-luisteraars en het team achter de ochtendshow.

“Ik wil iedereen bedanken. Het is fantastisch geweest om met jullie samen te werken de afgelopen jaren. Ik wil ook alle luisteraars bedanken, die de afgelopen uren, dagen en weken veel hebben gestuurd. Jullie zitten in mijn hart. Bedankt dat ik jullie ‘s ochtends heb mogen wakker maken en dat we samen zo’n band hebben mogen opbouwen. Ik wens Sam en Wim veel succes. Ik ga zeker nog luisteren, al hoop ik dat ik wat later mag opstaan voor m’n kindje. (lacht) Ik wens jullie alle geluk van de wereld. Bedankt om met mij samen te werken. Ik ga jullie missen, superhard”, vertelde een geëmotioneerde Heidi die haar tranen nauwelijks kon bedwingen.

Tijdens de ochtendshow belde het trio ook even met Erika Van Tielen, de zus van Heidi. Heidi had namelijk live op de radio nog een grote verrassing voor haar zus: “Ik heb nog een belangrijke vraag voor Erika: wil jij meter worden?” Waarop Erika blij antwoordde: “Ja, natuurlijk lieve schat! Heel graag! Ik had wel niet anders gehoopt”, lachte ze.

Sam en Wim verzamelden de mooiste momenten van Heidi bij Qmusic in een compilatievideo. Wie Heidi zal vervangen, is nog niet geweten.