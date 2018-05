VIDEO: Qmusic-dj Maarten Vancoillie laat live op radio oorbel schieten (en dat was niet vrijwillig) TDS

16 mei 2018

18u16

Bron: QMUSIC 0

Qmusic-dj Maarten Vancoillie loopt voortaan over straat met een oorbel. Die oorbel liet hij zonet live op radio in zijn rechter oor schieten, al was dat niet volledig vrijwillig. Een hele week lang nemen Dorothee Dauwe en de Qmusic-luisteraars het leven van Maarten over tijdens de Take-Over. Via polls op de Instagram Stories van Qmusic kunnen luisteraars beslissen wat hij allemaal moet doen. Zo nam hij de voorbije dagen al een single op met Regi, at hij pizza als ontbijt, moest hij zijn hoogtevrees overwinnen in Durbuy en liet hij vandaag dus een oorbel steken.