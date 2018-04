VIDEO: Qmusic-dj Jolien feliciteert Jens Dendoncker met bende zingende bikers SD

11 april 2018

16u38

Vorige week won het VTM-programma 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?', dat gepresenteerd wordt door Jens Dendoncker, de prijs voor beste nieuwe comedyformat in Cannes. Qmusic-dj Jolien Roets wilde Jens hiermee feliciteren en hoe kan dat beter dan zijn eigen bende zingende bikers uit het programma op hem af te sturen? “Zoals Jens het bij andere mensen deed in 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?', lappen we het hem nu eens zelf”, lachte Jolien. De Qmusic-dj nam de plaats in van hoofdbiker Bert Huysentruyt en bracht samen met de vier bikers een verrassende ode aan Jens en zijn programma.