VIDEO: Q-luisteraar Eline openhartig tegen Sean Dhondt over haar zware depressie MVO

29 november 2018

17u16 0 Showbizz Eline uit Oostakker zat twee à drie jaar geleden in een zware depressie, waar ze ook epilepsieaanvallen van kreeg: ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Vandaag deed ze haar verhaal bij Sean.

Eline werd in het middelbaar zwaar gepest, zowel mentaal als fysiek. Er werd Eline aangeraden om naar een psycholoog te gaan, maar die stap was heftig voor haar, ook al lagen haar afscheidsbrieven voor haar familie al klaar.

Uiteindelijk kwam ze bij een muziekpsycholoog terecht: “Als ik haar niet had, was ik er nu niet meer geweest”, vertelde Eline openhartig aan Sean Dhondt op Qmusic. “Bij een muziekpsycholoog kies je een instrument waar je je op dat moment het meest op je gemak bij voelt. Als je je heel kwaad voelt, kan je beginnen trommelen op een djembé. Tegelijkertijd kan je je verhaal kwijt en dat heeft me enorm geholpen. Het gaat nu goed met me, maar niet elke dag is hetzelfde. Het is blijven vechten.”

Qmusic stuurde Sean naar Eline om voor haar live ‘Family Of The Year’ van Hero te brengen. Ook om Elines mama en broer te bedanken, die 125 kilometer, van Sierra naar Santiago De Compostella, hebben gewandeld voor Rode Neuzen Dag. Sean deed dit naar aanleiding van de Rood Trip tijdens de Rode Neuzen Dag Top 1000: samen met zijn Qmusic-collega’s gaat hij elke dag op pad tot en met Rode Neuzen Dag op vrijdag 30 november. Ze trekken naar iemand die een bijzondere link heeft met Rode Neuzen Dag om speciaal voor hem of haar live een nummer te brengen.