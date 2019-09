VIDEO. Pril huwelijk in ‘Thuis’ nu al opgeblazen: “Gij zijt nooit zwanger geweest!” HL

20u35 0 showbizz Wat gebeurt daar allemaal in ‘Thuis’? Het 25ste seizoen is nog geen tien dagen ver, maar de kijker heeft al een begrafenis (Bill), geboorte (Leo), sluiting (de Frens), bruiloft én scheiding achter de rug. Want ja, Bob en Christine kozen donderdag na amper één dag getrouwd te zijn, al voor een breuk.

In de eerste aflevering van dit seizoen stonden Bob (Christophe Haddad) en Christine (Daphne Paelinck) een eerste keer op trouwen. De plechtigheid ging toen niet door, omdat Bob de bevalling van Tamara (Tine Priem) en de geboorte van zijn zoon wilde bijwonen. Christine vergaf hem die stoot en overtuigde hem snel om alsnog zijn jawoord te geven. Maar Christine had eerder gezegd dat ze Bobs kind verwachtte en dat bleek donderdag een leugen. Dokter Judith belde Bob dat Christine niet zwanger was en nooit was geweest. Op zich geen verrassing voor de kijker, maar de reactie van Bob was dat wel. Zeker toen Christine aanvankelijk nog een smoesje bedacht om zich er uit te praten. Bob vond dat het vertrouwen onherroepelijk weg was en liet zijn kersverse echtgenote categoriek weten: ‘ik wil u niet meer zien. Nooit meer. Het is voorbij, Christine’. Waarna de pasgetrouwde bruid na amper één dag al mocht opstappen. Wellicht onder luid applaus in heel wat huiskamers. Bye bye Christine!

Record

Gescheiden na amper één dag? Dat is erg snel, maar hét record van het kortste ‘Thuis’-huwelijk staat nog altijd op naam van dokter Judith (Katrien De Ruysscher) en advocaat Tom (Wim Stevens), want dat duurde amper twee uur. In november 2017 gaven die twee elkaar het jawoord, maar al tijdens het huwelijksfeest barstte de bom. Toms zus Ann (Monika Van lierde) had eerder ontdekt dat Tom een affaire had met zijn collega Karin (Kadèr Gürbüz). Toen ze een glas teveel op had en er wrevel ontstond omdat ze haar veel jongere vriendin Jessica ten huwelijk vroeg, floepte ze haar geheim eruit. Met heerlijk veel drama, geroep en getier tot gevolg.