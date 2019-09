VIDEO. Papa leert zijn zoon autorijden in ‘Het gezin’, maar die botst meteen DBJ

04 september 2019

06u00 1 TV Vanavond start het tweede seizoen van ‘Het gezin’, het programma op één waarin zes doodnormale huishoudens - maar met een bijzonder verhaal - enkele maanden gevolgd worden door vaste camera’s in huis en in de wagen. Onder hen ook het gezin van Johan uit Molenbeek die zijn zoon Ruben leert autorijden. Dat gaat evenwel meteen goed fout.

Ruben wil zijn rijbewijs halen en Johan biedt zich graag aan als instructeur. De eerste rijles loopt echter helemaal fout, tot groot jolijt van de twee zussen.

Naast het gezin van Johan en Ruben uit Molenbeek worden er nog vijf gezinnen gevolgd.

Het gezin van Amina (Puurs, Antwerpen)

Amina (47) is van Marokkaanse afkomst, ze is onthaalmoeder en heeft drie kinderen waarvan er één nog thuis woont. Het gezin toont hoe Amina, haar getrouwde dochter Nacera en thuiswonende dochter Sakina de islam alle drie op een andere manier beleven. Amina is erg vrijgevochten, Nacera is diepgelovig en praktiserend en Sakina is nog volop op zoek. Amina heeft ook een zoon, Redah. Hij heeft een relatie met een Vlaamse vrouw die heel wat ouder is dan hij. Amina heeft het er niet gemakkelijk mee, maar nodigt het koppel toch uit om op bezoek te komen.

Het gezin van Jonathan en Shareen (Beringen, Limburg)

Jonathan en zijn toekomstige vrouw Shareen breiden hun gezin uit. De reeks start met het koppel dat met hun pasgeboren tweede kindje van het ziekenhuis naar huis rijdt. Voor Lily-Roos, het oudste dochtertje van twee jaar, is het een hele aanpassing. Zij is niet van plan de aandacht van mama en papa zonder slag of stoot te delen. Shareen heeft ook last van de babyblues: ze voelt zich schuldig omdat ze haar twee kinderen niet tegelijk alle aandacht kan geven. Jonathan en Shareen trouwen kort na de bevalling. De voorbereidingen zorgen voor de nodige stress en vermoeidheid. Tot overmaat van ramp blesseert Jonathan zijn knie, waardoor de openingsdans in het gedrang komt.

Het gezin van Liesbet (Willebroek, Antwerpen)

Liesbet Wuyts is een alleenstaande (pleeg)moeder. Ze werkt bij het CAW Halle-Vilvoorde en bij de dienst Voogdij van het FOD Justitie. Ze staat in voor de psychosociale begeleiding van jongeren. Liesbet heeft twee biologische dochters, Lotte (21) en Nienke (5), en vier pleegkinderen, Sabur (17), Saizun (15) en Patience (6) uit Burundi, en Jawad (12) van Marokkaans-Turkse afkomst. Nienke en Jawad wonen voltijds bij Liesbet, de drie pleegkinderen uit Burundi wonen opnieuw bij hun biologische mama en komen om de twee weken een weekend logeren.

Het gezin van Orry en Steve (Berchem, Antwerpen)

Orry (30) en Steve (29) wonen in een prachtig herenhuis in het centrum van Antwerpen. Orry zetelt sinds zes jaar in het parlement, hij is Vlaams Volksvertegenwoordiger en heeft de ambitie om een grote naam te worden binnen CD&V en de Vlaamse politiek. De gemeenteraadsverkiezingen zijn dan ook erg belangrijk, en tijdens de opnames is zijn woonkamer de uitvalsbasis van de campagne. Steve was leerkracht in het buitengewoon onderwijs, maar door de mentale druk heeft hij besloten te stoppen en zich te herscholen tot interieurvormgever. Hij is in juni afgestudeerd en is momenteel op zoek naar werk. Het koppel is al zes jaar samen en ze zijn vorig jaar getrouwd. Het koppel heeft een kinderwens. Orry en Steve overwegen om een kind te adopteren, maar hebben het moeilijk met de vragenlijsten die ze daarvoor moeten invullen. Ze vinden het confronterend om op voorhand te moeten kiezen of hun kind ziek mag zijn of een beperking mag hebben.

Het gezin van Steven en Isabelle (Roeselare, West-Vlaanderen)

Steven werkt als winkelbediende bij Metaalwaren Claerbout en Isabelle is leerkracht in het VTI van Roeselare. De vier kinderen zorgen echter wel voor de nodige drukte in huis. Oudste dochter Julie studeert jeugd- en gehandicaptenzorg aan de VIVES Hogeschool in Kortrijk. Louise wordt dit jaar 18, is de school beu en kijkt ernaar uit om eindelijk te gaan werken. De enige zoon van het gezin is Baptiste, een energiek jongetje van 13 met een mentale en motorische beperking. Hij is enorm sociaal en is verzot op voetbal. Hij neemt tijdens de opnames deel aan een groot toernooi, de Special Olympics in Moeskroen, met zijn G-voetbalploeg. G-voetbal heeft eigenlijk ongeveer dezelfde spelregels als voetbal, het veld is enkel de helft kleiner en iedereen wint op het einde. De jongste van het gezin, Rachèle, zit ondertussen in het tweede leerjaar, maar is al erg volwassen en zorgt goed voor haar oudere broer. De beperking van Baptiste heeft een enorme impact op het gezin. In de reeks zien we hoe ze voor het eerst sinds zijn geboorte nog een keer op vakantie gaan, maar ook hoe Isabelle lijdt onder de commentaar die andere mensen hebben op hun zoon.