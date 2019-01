VIDEO. Onverwacht huwelijksaanzoek in ‘Familie’: Lars verrast Veronique HL

10 januari 2019

Showbizz Luiden er binnenkort opnieuw huwelijksklokken in 'Familie'? Er waait in elk geval een nieuwe, romantische wind door de VTM-serie. Deze avond eindigde de aflevering met een onverwacht aanzoek.

Lars (Kürt Rogiers) die altijd in de onschuld van zijn Veronique (Sandrine André) was blijven geloven en door zijn speurwerk zijn grote liefde zelfs opnieuw op vrije voeten kreeg, organiseerde een ‘welkom thuis’-feestje met alle naasten. “Ik heb u de laatste maanden veel moeten missen en dat was niet makkelijk”, klonk het in de slotscène. “Maar het heeft me wel doen beseffen dat jij de vrouw van mijn leven bent. Dat er niemand op deze wereld mij gelukkiger maakt dan jij. Trouw met mij.”

Waarna Lars voor het oog van alle genodigden op de knieën ging voor Veronique. In de voorlaatste seizoensfinale gaf Veronique al eens haar jawoord aan Mathias (Peter Bulckaen), maar dat huwelijk hield niet lang stand. Vanwege Lars. Liggen de kaarten nu anders en beter? De kijker ziet morgenavond wat Veronique antwoordt en of ze de sprong waagt met Lars.