VIDEO. Ontknoping in ‘Thuis’: dit is de agressor, die Karin meermaals probeerde te wurgen

Ontknoping in 'Thuis': dit is de agressor, die Karin meermaals probeerde te wurgen

11 maart 2019

20u50 0 Showbizz Veel suspense deze avond in ‘Thuis’, want de geweldenaar die het al een tijd op Karin (Kadèr Gürbüz) had gemunt, kon eindelijk gevat worden. Christine (Daphne Paelinck) en Dries (Yemi Oduwale) zijn de helden van dienst. Zij ontmaskerden de verrassende dader: buurman Dimitri (Walter De Groote).

Meer dan een week geleden werd Karin door een gemaskerde inbreker in elkaar geslagen. Het ziekenhuis, waar de advocate sindsdien herstelde, bleek geen veilige plek, want de agressor zocht haar daar opnieuw op en probeerde haar te wurgen. Dat mislukte de eerste keer omdat iemand haar geroep om hulp hoorde. Deze avond mislukte ook een tweede poging. Christine en Dries doken immers plots op en konden de aanvaller stoppen. Dimitri bleek de aanrander te zijn en bekende dat hij daarmee de moeder van Dries wilde wreken. Hij was verliefd op haar en Karin ging er destijds met haar geld vandoor.

Agressief baasje

Nu Karins aanvaller is gevat, is de rust nog niet helemaal weergekeerd en kan de ziekenhuiskamer op de set van ‘Thuis’ nog niet worden afgebroken. Er loopt immers nog een agressief baasje rond. De kijker zag eerder al hoe dokter Judith (Katrien De Ruysscher) de blauwe plekken rond haar polsen probeerde te verbergen. Ook in haar buikstreek had ze een serieuze bloeduitstorting. Waar komen die verwondingen vandaan en waarom wil Judith die verborgen houden? Die plot moet een van de volgende dagen duidelijk worden.

Op die manier heeft ‘Thuis’-kijker al een gewelddadig seizoen achter de kiezen. Eerder was er immers ook al Lander (Andy Van Kerschaver), die het bont maakte met een carjacking, inbraak, moord en gijzeling. Bij zijn kidnapping viel er door een verdwaalde politiekogel zelfs nog een extra dode: Sandrien.