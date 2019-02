VIDEO. Ongewone trouwkoorts in soapland: aanzoek in ‘Thuis’ én ‘Familie’ HL

28 februari 2019

20u35 0 Showbizz Het kunnen romantische

weken worden in soapland. Zowel in ‘Thuis’ als in ‘Familie’ klonk er bijna tegelijkertijd een huwelijksaanzoek. Mag de bruidsmars al worden bovengehaald?

De vraag ‘Wil jij met mij trouwen’ kreeg de ‘Thuis’-kijker als eerste voorgeschoteld. Kleuterjuf Christine schakelde enkele kinderen van haar klas in en liet hen één voor één een pancarte omdraaien tot de hele zin leesbaar was. Voor trouwe soapfans was het aanzoek geen verrassing. Het personage van Daphne Paelinck zegt al weken hardop dat zij echt wel toe is aan een volgende stap in haar relatie met Bob (Christophe Haddad). Al blijven haar trouwplannen wel overhaast. Amper vijf maanden geleden was Bob nog samen met Tamara (Tine Priem), die nu zwanger is. Misschien zelfs van Bob.

Dumpen

In ‘Familie’ viel het aanzoek iets meer uit de lucht, aangezien Guido (Vincent Banic) en Emma (Bab Buelens) al een tijd relatieproblemen hebben. Guido wilde zijn vriendin zelfs dumpen, nadat hij ontdekt had dat ze hem bedrogen had met Lucas (Tom Viaene), de biologische vader van het meisje dat met hun dochter in het ziekenhuis per vergissing was verwisseld. Guido was gekwetst door haar ontrouw, maar ging toch mee in relatietherapie. Tijdens een gezinsuitstap besloot hij: “Ik vergeef je en wil dat je daar nooit nog aan twijfelt.” Waarna een zacht muziekje op de achtergrond opwelde en Guido de ultieme vraag stelde. De bruidsmars kan worden bovengehaald.