VIDEO. NRJ-dj's Kim en Michaël lanceren nieuwe frituursnack in stamfrituur Bart De Wever

29 november 2018

14u03 0 Showbizz Het is de ‘Week van de Friet’ en dat zal NRJ-dj Michaël Joossens geweten hebben. Hij kreeg van zijn ochtendcollega Kim Muylaert de opdracht om binnen een tijdspanne van 24 uur een nieuwe frituursnack in een Vlaams frituur te krijgen.

Michaël ging ermee aan de slag en kreeg uiteindelijk hulp van Dave Sega, de eigenaar van het stamfrituur van Antwerps burgemeester Bart De Wever: frituur ’t Draakske in Deurne. Michaël en Dave sloegen de handen in elkaar en creëerden, zeer toepasselijk, de ‘Muylaert’.

“De ‘Muylaert’ is een fantastisch pittige en heel diverse frituursnack”, aldus frituuruitbater Dave. De nieuwe snack is een combinatie van twee Vlammetjes, een Macho, een Pikanto, een Mexicano, een Lucifer en een vers Oosters vleesballetje. Dave wilde al langer iets doen met pikante frituursnacks en dit was de uitgelezen kans. Hij zal de snack nu enkele weken verkopen en kijken of het aanslaat bij de klanten. De eerste ‘Muylaert’ was al na 9 minuten de deur uit.

Elke dinsdagochtend daagt Kim Michaël uit met een challenge. Als Michaël slaagt, moet Kim een tegenprestatie leveren. Als hij faalt, moet hij een opdracht uitvoeren. Luisteraars kunnen zelf ook challenges voorstellen en doorsturen naar NRJ. Alle uitdagingen zijn te volgen via de Facebook-pagina en Instagram van NRJ.