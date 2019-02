VIDEO. Nicole: “Als Hugo sterft, dan ga ik mee. Dat is getekend” Charlotte De Backer

19 februari 2019

13u25

Bron: Joe 0 Showbizz Opmerkelijk moment vanmorgen in de Joe-studio’s, waar het onafscheidelijke duo Nicole en Hugo te gast was. Nicole vertelde er dat als Hugo zou sterven, ze meteen haar man wil volgen. Ze zei dat ze daarvoor een wilsbeschikking had getekend. Ook Hugo denkt dat hij het niet lang zou volhouden zonder zijn vrouw. De twee zijn al 48 jaar getrouwd en zijn dag en nacht samen.

Het is echter niet zo dat je een papier kan tekenen waarmee je aangeeft dat je ook wil sterven indien je partner overlijdt. Wat wel kan, is een wilsverklaring tekenen waarmee je zegt dat je euthanasie wil plegen als je in een onomkeerbare coma verkeert. In alle andere situaties moet op het moment zelf gekeken worden of er sprake is van een ondraaglijk fysiek of psychisch lijden. Na het sterven van een geliefde sprake kan er wel sprake zijn van pathologische rouw. Dat betekent dat het rouwproces zo intens is dat het invloed heeft op de algehele kwaliteit van leven. Maar ook dan moet er een hele procedure doorlopen worden en is euthanasie niet vanzelfsprekend.

Een wilsverklaring tekenen die zegt dat je niet wil verder leven zonder je partner is dus niet mogelijk. Nicole tekende wel een wilsverklaring in het kader van de euthanasiewet. Nicole is 73 jaar, Hugo is een jaar jonger.