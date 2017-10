VIDEO: Musicaldebuut voor William Boeva in 'Pippi zet de boel op stelten' Peter De Smedt

Pippilotta Victualia Rolgordijnia Kruizemuntina Tafelkledia Langkous, beter bekend als Pippi Langkous, is terug. Deze keer speelt Free Souffriau het roodharige gekke meisje in de musical 'Pippi zet de boel op stelten'. De slechterikken van dienst zijn Bert Verbeke en William Boeva.







Productiehuis Uitgezonderd. mag sinds vandaag officieel de roodharige, sproeterige spring-in-'t-veld Pippi Langkous verwelkomen in het theater.



Heel wat genodigden en BV's wilden 'Pippi zet de boel op stelten' voor geen geld van de wereld missen. Het is dan ook een stoere musical die jong en oud aanspreekt.



Pippi Langkous, met Free Souffriau in de hoofdrol, en haar vriendjes maken er een echt feestje van, de hele herfstvakantie lang in Theater Elckerlyc. Naast onder andere Bert Verbeke en Eline De Munck zien we ook het verrassende musicaldebuut William Boeva in "Pippi zet de boel op stelten".



Tickets voor deze voorstelling via www.uitgezonderd.be . Er zijn naast de dagelijkse voorstellingen van 14 uur ook nog extra voorstellingen om 17 uur, meerbepaald op zondag 29 oktober en woensdag 1 november.