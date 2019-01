VIDEO. Miss België Elena Castro Suarez was vroeger zangeres bij tienerband KD

13 januari 2019

17u22

Bron: Het Nieuwsblad 0 Showbizz Miss België 2019 Elena Castro Suarez (18) blijkt geen onbekende te zijn in de showbizz. De schoonheidskoningin was vroeger zangeres bij de tienerband Popkidz. “Ik krijg nochtans geen zuivere noot uit mijn keel”, vertelt de Antwerpse in Het Nieuwsblad.

Toen Elena 12 jaar was, werd ze gecast als lid in de popgroep Popkidz, een formatie van Universal. “Universal ging in dansscholen op zoek naar twee meisjes en een jongen om een poptrio te vormen", vertelt de brunette in een interview met Het Nieuwsblad. Elena danst al sinds haar 4 jaar flamenco en werd in de dansschool opgemerkt. “Ze hadden gelukkig meer oog voor de looks en danskunsten, dan voor ons zangtalent, want ik krijg geen zuivere noot uit mijn keel.”

(lees verder onder de video)

Samen met Mauro en Taïsha zong Elena drie jaar lang bij Popkidz. Ze traden op in de Lotto Arena en gingen op zomertournee met de kinderzender Disney Channel. De grote doorbraak bleef echter uit en de stekker werd in alle stilte uit de formatie getrokken. Nu keert Elena terug naar de showbizz als Miss België.