VIDEO. Milow en Seal bereiden zich voor op de ‘Night of the Proms’

Milow en Seal bereiden zich voor op de 'Night of the Proms'

16 november 2018

09u00 0 Showbizz Op de komende 'Night of the Proms' in het Sportpaleis krijgt Pieter Embrechts een unieke dubbelrol. De zanger wordt de allereerste optredende artiest, die de concerten ook aan elkaar zal praten. Zo zal hij onder meer Milow en Seal mogen aankondigen.

Tijdens de concerten brengt Pieter een nummer uit zijn voorstelling 'A Street Concert', die nog tot januari loopt. "Dat ik daarnaast ook gastheer mag zijn, is een hele eer. Maar de vraag was helemaal geen verrassing, want vier jaar geleden werd ik al eens gevaagd. Thomas Vanderveken zette toen mee zijn schouders onder de verjonging van de Proms en dacht aan mij als nieuwe presentator. Ik was gecharmeerd, maar kon niet, omdat de data samenvielen met mijn eigen tournee. Ik stelde Kobe Ilsen voor omdat ik onder de indruk was van zijn flair op een James Bond -concert."

"Toen ik hoorde dat Suzanne Vega al had toegezegd, twijfelde ik geen seconde. Zij is één van mijn muzikale jeugdhelden. Na afloop van mijn repetitie zei ze dat ze mijn nummer prachtig vond. Toen was ik even van mijn melk."

Wereldsterren

Vroeger duurden de Proms drie weken, dit jaar slechts twee avonden. "Volgens sommigen komt dat door het succes van het Sportpaleis. Vroeger traden daar weinig internationale artiesten op, maar tijdens de Proms kon je er wel wereldsterren aan het werk zien. De liefde voor muziek zal altijd centraal blijven staan, maar ik begrijp dat de Proms op zoek zijn naar nieuwe formules om het brede publiek te verrassen. Een goed plan!"

