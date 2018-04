VIDEO: Marleen Merckx wordt vandaag 60, maar zo 'bloot' zag u haar nog nooit

Jolien Boeckx Hans Luyten Stijn Van Hove

11 april 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Zelf wil ze taart noch ­feestjes, maar Marleen Merckx wordt vandaag wel degelijk 60. De actrice werd een Vlaams monument ­vanwege haar rol in ‘Thuis’, maar groeide vooral in ­theater en film uit tot een ­grande dame. Ruimdenkend in de ­wilde jaren 80, veelvuldig gevierd én een ­carrière die met de jaren steeds grootser wordt. 60 jaar Marleen Merckx in enkele ­opmerkelijke momenten.

Een groot feest omdat ze 60 wordt? Nee, dat wil ze niet. "Ik vind deze verjaardag niet specialer dan anders en ga hem dus zeker niet groot vieren. Voor mij voelt deze dag net hetzelfde als pakweg 59 worden." Merckx wil gewoon léven. Daar vertelde ze twee jaar geleden al over in ‘Het Huis’ op Eén. "Ik zit vaak alleen in de auto en dan zet ik mijn radio uit om het echt stil te hebben. Ik hou daarvan. Dan begin ik ook te denken: ‘Hoe oud wil ik eigenlijk worden?’ Op deze manier 90. Maar dan heb ik er nu al twee derde opzitten. Dat is niet fijn, want ik vind leven echt tof." Nog een weetje: in ‘Thuis’ is ze jonger en wordt ze dit seizoen 54.

