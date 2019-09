VIDEO. Koen Crucke heeft veel over voor ‘la Cage aux Folles’: “Zelfs fitnessen op hoge hakken” Redactie

11 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Vanaf half oktober schittert Koen Crucke (67) als travestiet Zaza in de musical ‘La Cage aux Folles’. En voor die droomrol wil hij héél ver gaan... ‘Ik hoop alleen dat ik mijn enkels niet breek op de loopband, anders moet ik Zaza op krukken spelen’, zegt Koen.

De hitmusical ‘La Cage aux Folles’ krijgt eindelijk een Vlaamse versie, in een regie van Stany Crets. De twee hoofdrollen zijn voor Johny Voners, als Georges, en Koen Crucke als diens partner Albin/travestiet Zaza. Een rol waar Koen al heel lang van droomde, en die hij perfect wil spelen. En daar gaat hij ver voor. Heel ver.

In de fitnessruimte van de sporthal in De Haan werkt Koen de laatste weken aan z’n conditie. Maar hij arriveert niet op sportschoenen, wel op... hoge hakken.

Dat lijkt me hoogst ­ongemakkelijk, Koen.

Tja, ik moet als Zaza op hoge hakken lopen en dansen, en ik moet daar dus aan wennen voor we aan de voorstellingen beginnen. Het zijn wel geen Astrid Coppens-stiletto’s, maar toch... De productie heeft in Kaatsheuvel schoenen op maat laten maken, want zelfs de grote maten van vrouwenschoenen zijn niet geschikt voor mannenvoeten. Johny Voners en ik drágen het stuk wel. We moeten op alles voorbereid zijn.

Sporten op hoge hakken, hoe begin je daaraan?

Ik had op YouTube een filmpje gezien met John van Eerd, die in Amsterdam Zaza speelde. Hij ging ter voorbereiding op zijn rol ook fitnessen op hoge hakken. ‘Ha, geen slecht idee’, dacht ik. Ik was toch al enkele maanden aan het sporten. Ik heb zelfs een personal coach onder de arm genomen, Jonas, die voor mij een schema uitwerkte met speciale oefeningen.

Is het niet gevaarlijk?

Jonas heeft een zware verantwoordelijkheid, ja. ’t Is niet de bedoeling dat ik mijn enkels breek, anders zal ik Zaza op krukken moeten spelen. Of ­Stany Crets moet het zélf doen! (lacht) Maar Jonas is voorzichtig. Ik ben 67 en ik moet misschien zelfs een nieuwe heup krijgen. De specialist zei dat het kraakbeen al ’n beetje weg is, maar gelukkig kan ik de eventuele operatie uitstellen tot juli volgend jaar, na de afscheidsshows van Samson & Gert.

Je hebt er echt alles voor over, niet?

(knikt) Tot aan de première drink ik zelfs geen druppel ­alcohol. En de komende weken verhuis ik van De Haan naar Wilrijk voor de repetities. Anders sta ik elke dag een paar uur in de file en dat maakt mij ­kregelig en nerveus.

Waarom ben je er zo op gebrand om Zaza te spelen?

Ik heb in mijn leven al zeker 400 opera- en theaterrollen ­gespeeld, maar Zaza is toch iets speciaals. Dat personage heeft zoveel facetten, biedt zoveel mogelijkheden qua emoties. Hij verandert constant van karakter, een droom voor elke acteur! Ik wil ook nog even beklemtonen dat het géén travestieshow is. Het verhaal speelt zich af in die wereld, maar gaat veel dieper.

Al dat sporten houdt je lichaam wel jong.

Zeker! Mijne Jan zei nog toen ik vorige week in Kreta moest optreden: ‘Dat is precies een vent van 25 jaar die op dat ­podium staat!’ (glundert)

Straks kan je nog pronken met een sixpack, Koen.

(lacht) Dat zal niet voor meteen zijn. Ik ben zoals je weet 48 kilo afgevallen, en er hangt nog altijd wat overtollig vel. Dat wil ik er nog afkrijgen. Op dit moment heb ik twee passies: taarten bakken - maar die eet ik zelf niet op - en fitnessen. Want ik wil helemaal scherp staan voor Zaza.