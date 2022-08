VIDEO. Kijk exclusief binnen in het gerenoveerd appartement van Sven Ornelis in Barcelona: “De indeling is uniek”

Al een kleine tien jaar brengt Joe-stem Sven Ornelis (49) zijn weekends en vakanties door in Barcelona. Zijn appartement in een meer dan honderd jaar oud gebouw, vormde hij naar eigen smaak om tot een moderne flat. “Als ik er binnen wandel, is het meteen vakantie”, vertelt hij aan Birgit Van Mol in de HLN Original ‘Het Vakantiehuis’.

“Ik heb het appartement in 2013 gekocht”, begint Ornelis zijn rondleiding. “Op een perfect moment, want toen was het nog goed te doen om hier iets te kopen.” De ochtend-dj veranderde de hele structuur van het appartement. “De indeling is uniek”, vertelt hij. “Bij alle buren liggen de woonkamer en de keuken achteraan en de slaapkamer vooraan, maar wij hebben alles verwisseld. Ik hou er niet van langs de straat te slapen.”

In het lichtrijke appartement is veel aandacht voor decoratie. Een designluster, kunst aan de muur. Tot zelfs in de keuken toe, waar boven de gootsteen een bij zonder pallet van tafelborden hangt. “Een bevriende kunstenares heeft het gemaakt”, toont Ornelis. “Alle borden hebben een betekenis. Zo zijn er bij van mijn mama en mijn grootmoeder.” En ook in de logeerkamer frist een kunstwerk de muren op. Zij het dan wel van iets explicietere aard. In kleine kadertjes vormen kleurrijke figuren standjes uit de kamasutra. “Mijn ouders vonden het ‘speciaal’ toen ze hier kwamen logeren, maar gelukkig zijn de muren hier dik genoeg”, lacht Ornelis die in een appartement ook een plaats voorzag voor een grote foto van zijn katten. “Gilbert en zijn broer Georges”, verduidelijk de radiostem. “Ondertussen is George er niet meer.”

Levend schilderij

Van op zijn gevelterras ziet de Ornelis de gigantische communicatietoren op Tibidabo, de hoogste heuvel rond de stad, maar ook achteraan heeft Ornelis een plek waar hij buiten kan zitten. “Het is een klein terrasje, maar het is optimaal ingericht”, zegt hij. “Als ik na een week ochtendshow hier kom zitten, is het meteen vakantie. Het is thuiskomen. Het binnenpleintje waar we op kijken is niet speciaal mooi, maar ‘s avonds is het fantastisch. Dan wordt het soort levend schilderij met al die terrassen waar je op uitkijkt. Die zijn dichtbij genoeg om sfeer te geven, maar veraf genoeg voor voldoende privacy.”

Het appartement zou zo in een interieurboekje kunnen. Een pluim die Ornelis zelf op zijn hoed mag steken. “Ik heb het allemaal bedacht, want ik ben heel graag met interieur bezig”, klinkt het. Interieur is slechts een van de interesses van Ornelis. Naast bijvoorbeeld wijn of koken. De ideale dag van Ornelis in Barcelona draait dan ook om rust en culinair genot. “Op mijn ideale dag in Barcelona, sta ik vroeg op. Vervolgens maak ik een grote wandeling en drink ik een koffietje op de markt. Ik koop wat spullen voor de lunch en maak die thuis klaar. Dan volgt een siësta en ‘s avonds eten we op restaurant. Of kook ik voor vrienden, want er zijn altijd wel Belgen in Barcelona (lacht).”

