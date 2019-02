VIDEO. Katja Retsin onherkenbaar als bitch in ‘The Great Gatsby’ MVO

05 februari 2019

20u41 1 Showbizz Katja Retsin is het helemaal aan het maken als actrice. Na de musical ‘Dolfje Weerwolfje’ en de Winterrevue speelt de presentatrice vanaf 21 maart mee in de Vlaamse versie van de internationale belevingsproductie ‘The Great Gatsby’.

Samen met ‘Flikken’-actrice Veerle Malschaert en Spring-acteur Timo Descamps katapulteert ze de toeschouwers, vanop een geheime locatie in Brussel, terug naar de jaren 20. Inclusief pluimen, hoeden en dassen. En voor haar rol van Jordan Baker ondergaat Katja zelfs een opmerkelijke metamorfose. “Best wel angstaanjagend om mezelf zo in de spiegel te zien, maar mijn personage is een bitch dus deze look is ideaal”, klinkt het. Ook mag Katja in deze voorstelling opnieuw haar zangtalent ten berde brengen en heeft ze voor het eerst ook een passionele kusscène. “Ik heb mijn man (acteur Jan Schepens, red.) al duizend keer zien kussen op de planken , dus hij moet er maar tegen kunnen.” (lacht) Het mag duidelijk zijn: Katja heeft de smaak van het acteren volledig te pakken. “Ik laat het allemaal op mij afkomen. Als ze me vragen om auditie te doen voor een rol, dan waag ik mijn kans. Acteren voelt zo bevrijdend aan. Als kind droomde ik zelfs van Hollywood, maar dat zit er niet meer in. Denk ik.” (knipoogt)

Tickets via gatsbybelgium.be.