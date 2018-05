VIDEO: Kathleen Aerts (ex-K3) verrast door onverwacht bezoek EVDB

01 mei 2018

17u03 0 Showbizz Kathleen Aerts, die we allemaal kennen van haar tijd bij K3, woont al 2,5 jaar in Zuid-Afrika. Tijdens een ontdekkingstocht in Zimbabwe kreeg ze onverwacht bezoek van olifanten op haar terras.

"We zijn momenteel op site inspection in de Vic Falls en we hadden net onverwacht bezoek op ons terras", vertellen Kathleen Aerts en haar man Steven. Ze deelt de beelden van de olifanten die besloten hen een verrassingsbezoekje te brengen. De beesten slurpen naar hartenlust het zwembad leeg.

Wat een ervaring!