VIDEO. Kate Ryan neemt record in ontvangst: “Bijna 60.000 Duitsers, ik was er even niet goed van!” MVO

03 april 2019

21u12 0 Showbizz “Kippenvel. Ongelofelijk om zoiets mee te maken”, zei Kate Ryan na afloop van haar optreden in het voetbalstadion van het Duitse Schalke 04. Zaterdagavond vond er het eerste van 13 ‘Die 90er Live’ concerten plaats dat met 58.000 bezoekers een nieuw record vestigde.

Het festival kreeg een officieel wereldcertificaat voor het grootste ééndaagse live event ter wereld, met uitsluitend 90s en 00s artiesten. Kate Ryan is de enige Belgische artieste die affiche topt en die verder bestaat uit Haddaway, Dr. Alban, Captain Hollywood Project, Vengaboys, Snap!, Culture Beat, East 17 en ‘Baywatch’-superster David Hasselhoff.

“’Scream For More’ is eind jaren negentig, begin 2000 uitgekomen, dus ik ben geen nineties artiest, maar het Duitse publiek associeert er mij wel mee”, klinkt het. “Een compliment en het is inderdaad heel fijn als je wordt uitgenodigd voor ‘Die 90er Live’. Zaterdag was fenomenaal. Toen ik op het podium stond, de ambiance voelde in het stadion moest ik even naar lucht happen. Ik kreeg even een krop in de keel en na afloop stonden we allemaal nog vol adrenaline na te genieten.”

“Het was heel straf en het is nog niet gedaan, want er staan nog 12 concerten op het programma met minder bezoekers. Maar vergis u niet, want met deze tournee bereik ik 250.000 Duiters. Twee weken geleden zat ik in Tsjechië en keken en luisterden miljoenen Spanjaarden naar mijn nieuwe single, ‘Gold’. In de Ultratop 50 is hij deze week de sterkste stijger en gaat hij van 49 naar 30. De promotie en de optredens lopen door elkaar, maar ik ben gelukkig iemand die snel kan schakelen en mij direct aanpast aan de situatie. Ik ben tegenwoordig expert aan het worden in het maken en delen van foto’s en filmpjes, via mijn sociale media. Dat directe contact met mijn publiek, daar hou ik van”, zegt Kate Ryan enthousiast.